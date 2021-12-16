В Англии предрекли быстрый спад заражений омикрон-штаммом

Волна заражений омикрон-штаммом коронавируса быстро достигнет пика, но также быстро пойдет на спад. Такое развитие событий предрек главный врач Англии Крис Уитти, передает РИА Новости.

Эксперт назвал две причины для замедления темпов распространения нового варианта COVID-19. По его словам, заражения скоро пойдут на спад, так как предпринимаются все меры предосторожности, а также все большее число людей вакцинируется и приобретает иммунитет.

При этом Уитти подчеркнул, что в ближайшие несколько недель Великобританию ожидает впечатляющий рост числа заболевших из-за омикрон-штамма. Он отметил, что эксперты в области здравоохранения исследуют вирус и надеются получить данные о нем до нового года.

Ранее эксперты из Южно-Африканской Республики (ЮАР) раскрыли два необычных симптома у зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Медики зафиксировали у больных новым штаммом COVID-19 боли в пояснице и першение в горле. Они отметили, что пациенты с омикрон-штаммом на 23 процента реже попадают в больницы, чем инфицированные дельта-штаммом.