Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса

Эксперты из Южно-Африканской Республики (ЮАР) раскрыли два необычных симптома у зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, медики зафиксировали у больных новым штаммом COVID-19 боли в пояснице и першение в горле. При этом они отметили, что пациенты с омикрон-штаммом на 23 процента реже попадают в больницы, чем инфицированные дельта-штаммом.

Африканские эксперты напомнили о важности соблюдения самоизоляции при обнаружении у себя симптомов заражения, чтобы не допустить распространения инфекции. Они рассказали, что многие граждане принимают дискомфорт в горле за обычное ОРВИ.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый штамм COVID-19 распространяется с такой скоростью, которую не наблюдали в других вариантах. Он отметил, что на сегодняшний день 77 стран сообщили о случаях омикрон-штамма. До этого стало известно, что в Великобритании умер первый пациент, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса.