Россиян предупредили о приближении «ныряющего» циклона

В ближайшие дни погоду на европейской части России будет определять «ныряющий» циклон, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

По ее словам, атлантический циклон вызовет в Ленинградской и Архангельской областях и на юге Карелии сильные снегопады. 16 декабря мокрый снег ожидается в Подмосковье. Температура в этих регионах будет колебаться в районе нуля градусов.

В Поволжье придет потепление до плюс 2-3 градусов, выпадут осадки. В центре европейской части России подмораживать начнет с 18 декабря. В субботу в течение суток будет минус 1-6 градусов. В ночь на воскресенье, 19 декабря, столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов. Затем снова ожидается оттепель до нуля градусов и снег. Специалист объяснила, что причина такого явления — встреча антициклона с холодным циклоном с Кольского полуострова.

При этом в понедельник, 20 декабря, синоптик пообещала минус 6-11 градусов. «Дальше, по мере перемещения этого циклона, который мы называем "ныряющий", потому что он быстро приближается, будет затягиваться еще более холодный воздух», — предупредила Паршина.

21 декабря ожидается снижение температуры до минус 16-21 градуса ночью и минус 12-17 градусов днем. По словам метеоролога, потом морозы могут усилиться.

Сильные морозы до минус 40 ночью и минус 30 днем ждут регионы Сибири. «А на юге и юго-востоке Якутии по ночам уже за минус 50 градусов», — добавила она. К концу недели в Западной Сибири потеплеет до плюс 2 градусов.

Ранее россиян предупредили, что европейскую часть России, Урал и Западную Сибирь до конца декабря и середины января накроют аномальные морозы.

