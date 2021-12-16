Суд в Ростове объяснил слова в приговоре о российских частях в Донбассе

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону пояснили текст приговора, в котором говорится о российских воинских частях в непризнанных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). В суде отметили, что речь идет о показаниях подсудимого, сообщает РБК.

Ранее Кировский районный суд опубликовал на своем сайте приговор, где среди прочего упоминались «воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР».

В инстанции отметили, что на портале был размещен «обезличенный приговор», соответствующий документам из материалов уголовного дела. «Там приведены показания подсудимого. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится. Там говорится, что [Вячеслав] Забалуев показал такое — и перечисление. Мы же не можем повлиять на его показания», — заметили в суде.

Речь идет о приговоре, который суд вынес 10 ноября текущего года. Согласно ему, замглавы ростовского управления по военному питанию одной из коммерческий компаний был посредником при даче взяток главе Центра санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа (ЮВО).

В документе, в частности, приводятся слова одного из свидетелей. Он утверждает, что вышеуказанный полковник требовал ежемесячную плату в размере 90 тысяч рублей за отсутствие препятствий при поставках. «Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР», — говорится в приговоре.

Поставки в Донбасс, как утверждает подсудимый, осуществлялись раз в две недели. Стоимость каждой оценивалась более чем в 130 миллионов рублей.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов ответил, что не знает об этом инциденте, и сделал предположение об ошибке в документе. «Никаких Вооруженных сил Российской Федерации на территориях самопровозглашенных республик не было и нет. Это ошибка тех, кто составлял этот документ», — прокомментировал представитель Кремля.