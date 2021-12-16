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Евросоюз продлит экономические санкции против России на полгода

Главы ЕС собрались продлить санкции против России, привязанные к Украине, на полгода

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) собрались продлить экономические санкции против России, привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине. Данное решение было принято на саммите в Брюсселе в четверг, 16 декабря, сообщил источник ТАСС в делегации оной из европейских стран.

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По словам собеседника издания, в контексте обсуждения ситуации на Украине было принято решение о продлении ограничительных мер, которые должны были прекратить действовать 31 января, на шесть месяцев, до 31 июля. Он также рассказал, что формально решение европейских лидеров будет оформлено и опубликовано на следующей неделе. Отмечается, что Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ.

Ранее депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, включающую призыв подготовиться к введению новых санкций против России в случае эскалации конфликта. Согласно результатам голосования, за принятие резолюции высказались 548 парламентариев, против выступили 69, еще 54 воздержались. Депутаты призвали Москву прекратить наращивать военные силы у украинских границ и напомнили, что это создает угрозу для безопасности всей Европы.

Марина Совина
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