Нового канцлера Германии пригласили в Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Крым. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией», — сказал парламентарий.

По его словам, общение с жителями полуострова позволит ему убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, «как когда-то произошло воссоединение земель Германии».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил новое немецкое правительство устроить России «холодный душ». Он заявил, что после избрания Шольца Киев рассчитывает на «мощный голос из Берлина», который позволит вернуть украинской стороне Крым и Донбасс.