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Новый оголяющий тело наряд бренда вызвал споры среди покупателей

Откровенный дизайн кроп-топа и юбки марки Lioness вызвал споры среди пользователей сети

Фото: Lioness

Откровенный дизайн одежды австралийского бренда, оголяющей тело и грудь модели на рекламном фото, вызвал споры среди покупателей. На соответствующие комментарии пользователей, которые появились в соцсетях, обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о новом наряде черного цвета марки Lioness, который состоит из облегающей юбки длины макси и кроп-топа со скрепкой в области груди. Манекенщица, позировавшая для марки, снялась в описанном образе и белых резиновых сабо бренда Crocs.

Отмечается, что общая стоимость вещей Lioness составляет 128 долларов (9443 рубля). Дизайн одежды напоминает крой предметов гардероба, которые представлены в ассортименте люксовой марки Jacquemus. Например, в подобном топе и юбке появлялась на публике американская актриса и фотомодель Меган Фокс.

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Пользователи сети неоднозначно отнеслись к продукции австралийского производителя, о чем принялись писать в комментариях под опубликованными кадрами. Так, некоторые обругали одежду и назвали ее уродливой. «Такое ощущение, что она вышла во двор, чтобы заняться садоводством», «Похоже на обернутое полотенце», «О чем думал дизайнер этого комплекта?», «Какой ужас, кроксы сюда совершенно не подходят», — высказывались юзеры.

В то же время другие комментаторы восхитились необычным дизайном. «Те, кто говорит, что это уродство, просто посредственные люди», «Пусть люди носят то, что им нравится! Кто мы такие, чтобы их судить?», «Если бы у меня было такое тело, я надевала бы кроп-топы каждый день», «По крайней мере, это необычно», — отмечали они.

В ноябре дизайн полупрозрачного платья Fashion Nova вызвал недоумение у покупателей. Речь шла о капроновом полупрозрачном мини-платье телесного цвета, которое оформлено шестью длинными завязками по бокам. На опубликованном в сети видео модель объясняет, как правильно стилизовать упомянутую одежду.

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Майя Пономаренко
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