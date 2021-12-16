101-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Долгожительница из британского города Шорхэм, графство Западный Суссекс, отметила 101-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает местная газета Worthing Herald.

Бетти Грей провела праздник в окружении родственников, друзей, а также сотрудников и обитателей дома престарелых, где она живет. Гостей угощали тортом и шампанским.

Женщина родилась в 1920 году, потеряла мужа во время Второй мировой войны и воспитывала сына в одиночку. «Секрет долгой жизни — это пение, — считает она. — Я всегда любила петь и сейчас тоже люблю. Сотрудникам нравится слушать, как я пою».

Ранее другая британка отметила 105-й день рождения. Женщина считает, что прожила так долго, потому что регулярно занимается спортом и почти не пьет спиртного.