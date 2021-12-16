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Холостяки раскупили дорогие квартиры в Москве

Sotheby’s Realty: элитное жилье в Москве покупают холостые мужчины в возрасте 35-40 лет

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более половины покупателей премиального жилья в Москве — холостые мужчины в возрасте от 35 до 40 лет, свидетельствуют аналитические материалы, предоставленные «Ленте.ру» компанией Moscow Sotheby’s International Realty и холдингом «РСТИ».

Чаще всего дорогие квартиры в столице покупают представители бизнеса, IT-индустрии, сферы продажи элитных товаров и услуг. За последний год среднестатистический покупатель элитной недвижимости значительно помолодел, отмечают эксперты: если раньше средний возраст клиентов был на уровне 40-45 лет, то сейчас он снизился до 35-40 лет.

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26 ноября

По данным аналитиков, 55 процентов приобретателей элитных квартир неженаты, 30 процентов — семейные пары, 15 процентов — женщины.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Москве продали 1,43 тысячи премиальных квартир и апартаментов. Общая стоимость купленного неизвестными дорогого жилья составила 202 миллиарда рублей. Речь идет о сделках, заключенных покупателями с бюджетами от 1 миллиона долларов.

Нина Ташевская
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