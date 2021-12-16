Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Туристам предложили покататься на лыжах в Египте

Глава городского совета Порт-Фуада предложил туристам покататься на лыжах в Соляных горах

Фото: Globallookpress.com

Глава городского совета Порт-Фуада Мохамед Амер (Mohamed Amer) предложил иностранным туристам покататься на лыжах в Соляных горах. О новом виде отдыха в Египте пишет издание Egypt Today.

По его словам, Соляные горы являются новым направлением для туризма страны. «Их называют айсбергами Египта, и посетители стремятся кататься на них, а фотографы делают снимки отдыхающих», — рассказал он.

Амер отметил необходимость продвижения и популяризации достопримечательности среди местного населения и путешественников. Он считает, что при приложении некоторых усилий курорт может «конкурировать с ледяными горами в Европе».

Ранее в декабре в Египте начал восстанавливаться необычный вид туризма — полеты на воздушных шарах в Луксоре. Так, туристам предлагается совершить полет на воздушном шаре и посмотреть на древнеегипетские достопримечательности и храмы с высоты птичьего полета. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Российский вирусолог назвал главную загадку омикрон-штамма коронавируса
На Украине рассказали о желании присоединить российские регионы
Путин пошутил про поход на свидание
Прокуратура выявила нарушения закона в московском частном детском саду
Сборная России по футболу узнала соперников в Лиге наций
Лицо Меган Маркл и свадебное платье за 367 рублей прославили девушку в сети
В Москве районная управа подарила детям-инвалидам гнилые овощи и крупы
Найден способ спасти Байкал от признания наследием ЮНЕСКО под угрозой
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала
Tesla нашла способ заставить замолчать своих критиков
Российского вора вычислили по ведрам из-под майонеза
В Роскомнадзоре объяснили новый протокол на «Муз-ТВ»
Названы причины нежелания россиян сдавать квартиры мигрантам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter