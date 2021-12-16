Туристам предложили покататься на лыжах в Египте

Глава городского совета Порт-Фуада Мохамед Амер (Mohamed Amer) предложил иностранным туристам покататься на лыжах в Соляных горах. О новом виде отдыха в Египте пишет издание Egypt Today.

По его словам, Соляные горы являются новым направлением для туризма страны. «Их называют айсбергами Египта, и посетители стремятся кататься на них, а фотографы делают снимки отдыхающих», — рассказал он.

Амер отметил необходимость продвижения и популяризации достопримечательности среди местного населения и путешественников. Он считает, что при приложении некоторых усилий курорт может «конкурировать с ледяными горами в Европе».

Ранее в декабре в Египте начал восстанавливаться необычный вид туризма — полеты на воздушных шарах в Луксоре. Так, туристам предлагается совершить полет на воздушном шаре и посмотреть на древнеегипетские достопримечательности и храмы с высоты птичьего полета.