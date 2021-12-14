В Египте путешественникам предложили необычный вид туризма

В Египте начал восстанавливаться необычный вид туризма — полеты на воздушных шарах в Луксоре. Об этом пишет «Турпром».

Отмечается, что туристам предлагается совершить полет на воздушном шаре и посмотреть на древнеегипетские достопримечательности и храмы с высоты птичьего полета. Экскурсии проводятся в районе Курна, к западу от Луксора, и быстро набирают популярность среди путешественников.

В египетской федерации компаний, занимающихся полетами на воздушных шарах, отметили, что число туристов, совершивших путешествие на аэростате в 2021 году, достигло отметки 600 человек. В основном развлечение привлекает европейцев — экскурсионные туры в Луксор возобновили граждане Испании, Франции и Швейцарии.

Ранее, в октябре, воздушный шар, на борту которого находились туристы, врезался в музей храма Вольтиано в Италии и снес декоративную часть крыши. Инцидент попал на видео, в результате происшествия никто не пострадал.