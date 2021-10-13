Воздушный шар с туристами врезался в музей в Италии и попал на видео

В Италии воздушный шар с туристами врезался в исторический музей 1927 года постройки

Воздушный шар, на борту которого находились туристы, врезался в музей храма Вольтиано в Италии и снес декоративную часть крыши. Произошедшее попало на видео, ролик и подробности опубликовал The Daily Mail.

Инцидент произошел 11 октября в популярном среди путешественников городе Комо региона Ломбардия. На кадрах видно, что сразу после взлета летательный аппарат попал в воздушный поток и его отнесло в сторону исторического здания. Шар ударился о постройку 1927 года, разрушил часть карниза и расположенную на крыше декоративную колонну.

Поврежденная часть музея упала примерно в пяти метрах от одной из центральных лестниц храма. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время власти оценивают ущерб, нанесенный памятнику.

Ранее, в сентябре, воздушный шар с четырьмя туристами на борту упал в Черное море в Лазаревском районе Сочи. Инцидент произошел в 100 метрах от берега в парке «Солох-аул», Летательный аппарат сорвался с фиксирующего троса. Спасенным путешественникам не понадобилась медицинская помощь.