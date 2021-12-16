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В Совфеде оценили идею сделать ежегодные выплаты пенсионерам на Новый год

Сенатор Круглый назвал неплохой идею сделать новогодние выплаты пенсионерам ежегодными

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый оценил инициативу сделать предновогодние выплаты пенсионерам постоянными и ежегодными. Его цитируют «Известия».

«Мне кажется, что это неплохая идея, потому что люди, наши пенсионеры, это заслужили своим трудом», — отметил сенатор.

Однако он подчеркнул, что реализация этой идеи через законопроект возможна только в случае, если на это будут соответствующие бюджетные возможности.

Ранее стало известно, что комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно. Причиной этого в пояснительной записке назвали инфляцию, которая негативно влияет на доход пенсионеров, а также желание россиян потратить в канун Нового года большое количество средств на подарки и организацию праздника.

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Никита Абрамов
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