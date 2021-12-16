Брянский артист получил высшую награду союза театральных деятелей

Заслуженный работник культуры России, брянский артист Владимир Макаров получил высшую награду союза театральных деятелей (СТД). Об этом сообщает «Брянская губерния» со ссылкой на департамент культуры региона.

Награду Макарову вручили на юбилейном вечере в Брянском областном театре драмы имени Алексея Толстого.

Отмечается, что Владимир Макаров служил директором драматического театра 22 года, и 15 лет находился на посту председателя регионального отделения СТД.

Ранее сообщалось, что татарстанский режиссер Айдар Заббаров стал одним из победителей Биеннале театрального искусства.