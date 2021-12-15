Татарстанский режиссер стал победителем Биеннале театрального искусства

Татарстанский режиссер Айдар Заббаров стал одним из победителей Биеннале театрального искусства. Об этом сообщает «Татар Информ».

Имена лауреатов фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» озвучили на сцене Московского театра Et Cetera. Первое место разделили три молодых режиссера, среди которых оказался представитель Татарстана Заббаров.

Режиссеру вручили награду «За убедительное соединение документальной достоверности и острой театральной формы» за работу «Я не вернусь», премьера которой прошла на сцене Камаловского театра в Казани.

В свою очередь, Никита Кобелев стал лауреатом как режиссер спектакля «Новаторы», а Андрей Калинин — как автор постановки «Товарищ Кисляков».

Ранее в декабре сообщалось, что в Казани с 15 декабря по 22 марта будет проходить выставка русского художника Николая Рериха. В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана будет организована мультимедийная программа с интерактивными эффектами, которую будут транслировать в двухсветном пространстве — между первым и вторым этажами залов.