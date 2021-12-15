Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Татарстанский режиссер стал победителем Биеннале театрального искусства

Татарстанский режиссер Айдар Заббаров получил награду за работу «Я не вернусь» на Биеннале

Фото: «Реальное время»

Татарстанский режиссер Айдар Заббаров стал одним из победителей Биеннале театрального искусства. Об этом сообщает «Татар Информ».

Имена лауреатов фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» озвучили на сцене Московского театра Et Cetera. Первое место разделили три молодых режиссера, среди которых оказался представитель Татарстана Заббаров.

Режиссеру вручили награду «За убедительное соединение документальной достоверности и острой театральной формы» за работу «Я не вернусь», премьера которой прошла на сцене Камаловского театра в Казани.

В свою очередь, Никита Кобелев стал лауреатом как режиссер спектакля «Новаторы», а Андрей Калинин — как автор постановки «Товарищ Кисляков».

Ранее в декабре сообщалось, что в Казани с 15 декабря по 22 марта будет проходить выставка русского художника Николая Рериха. В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана будет организована мультимедийная программа с интерактивными эффектами, которую будут транслировать в двухсветном пространстве — между первым и вторым этажами залов.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата
Россиян предупредили об аномальных морозах в декабре и январе
Названы сроки публикации данных об эффективности «Спутника V» против омикрона
Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск
В Москве зафиксировали дефицит кадров
«Убегающий» по взлетно-посадочной полосе аэропорта чемодан попал на видео
Названо число рискующих остаться на Новый год в одиночестве россиян
На избившего россиянина инспектора ДПС завели дело
Мужчина потратил миллионы долларов компенсации за коронавирус на роскошь
Индекс Мосбиржи закрылся ростом
Диетолог назвал способ сбросить шесть килограммов без диет и тренировок
Российская чиновница лишила жилья 350 детей
ВМС США испытали лазерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter