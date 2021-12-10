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В Казани проведут выставку Николая Рериха

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана проведут экспозицию Николая Рериха

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана проведут экспозицию русского художника, философа, писателя, путешественника и археолога Николая Рериха. Об этом сообщает «Татар Информ».

По информации издания, всего на выставке будут представлены более 70 произведений, в основном из коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Отмечается, что посетители смогут ознакомиться с творчеством художника с 15 декабря 2021 года по 22 марта 2022 года в Казани.

Помимо этого, работники студии Abau организуют в галерее мультимедийную программу с интерактивными эффектами, которую будут транслировать в двусветном пространстве — между первым и вторым этажами залов.

«Люди смогут управлять облаками своими руками и телом. Мы пробовали это с хореографами — смотрится очень здорово. Или, нажимая на определенные клавиши, человек сможет воздействовать и на звук, и на изображения, которые от этого будут изменяться», — описал проект руководитель студии Abau Дамир Аллямов.

Ранее сообщалось, что в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие выставки «Магия ингушских гор», приуроченной к Международному дню гор, который ежегодно отмечается 11 декабря. Экспозицию выставки составили картины ингушских художников, написанные в жанре пейзажа с изображением гор, а также сюжетно-тематических композиций на фоне ингушских гор и многовековых башенных комплексов.

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Майя Пономаренко
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