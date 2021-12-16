На Украине рассказали о желании присоединить российские регионы

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Виктор Ягун рассказал о желании украинских властей присоединить некоторые российские регионы в 2018 году, когда президентом страны был Петр Порошенко. Об этом он сообщил в эфире «Черноморской ТРК», передает РИА Новости.

Как отметил Ягун, в качестве примера украинские власти рассматривали Францию и ее опыт с заморскими территориями. «Только не заморские, а дальние украинские территории», — отметил он. В частности, речь шла о тех регионах, где компактно проживали украинцы: Приморье, Кубань, а также Астраханская и Воронежская области.

Кроме того, генерал упомянул и о некоторых частях Латинской Америки, где также проживают украинцы. Однако с планами по их присоединению, по его словам, были «непонятные моменты». «Эти вопросы поднимались, что украинское государство будет не просто помогать, а включит в свой состав как заморские, грубо говоря, территории», — пояснил Ягун.

В ноябре украинский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал две статьи в газете «День», где назвал пять территорий, принадлежащие российским областям, украинскими землями. По его мнению, при СССР эти территории «раздали» другим республикам и русифицировали.