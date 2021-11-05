Пять российских территорий назвали украинскими землями

Украинский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал две статьи в газете «День», где назвал пять российских территорий украинскими землями. По мнению Кралюка, украинские регионы при СССР «раздали» другим республикам и русифицировали.

Например, речь идет о Стародубщине и Восточной Слобожанщине. По мнению писателя, из-за отделения этих земель украинцы оказались за пределами своей родины.

Стародубщина, как пишет Кралюк, — это порядка 40 процентов территории современной Брянской области. В свое время эта земля была под контролем Литвы и Польши, а со времен Богдана Хмельницкого находится в составе России.

Кроме того, по мнению философа, Россия присвоила Восточную Слобожанщину — территорию, распределенную сейчас между районами Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Туда, как уточнил Кралюк, украинцы стали массово мигрировать во времена Хмельницкого в поисках более спокойной обстановки.

При этом в «русификации» перечисленных земель писатель обвинил сначала советское, а потом и российское руководство.

Украинские депутаты и политические деятели часто высказываются на предмет принадлежности российских земель Киеву. Например, в мае текущего года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что «еще сто лет назад» на Кубани разговаривали на украинском языке. По мнению политика, это «украинские этнические земли», отрезанные от страны «волею судьбы». По его мнению, эти южные территории России должны принадлежать Украине.