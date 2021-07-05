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В Эстонии захотели забрать часть территории России

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Фото: Ints Kalnins / REUTERS

Кандидат в президенты Эстонии, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть территории. Свою идею он озвучил в ходе съезда Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

По мнению политика, Тартуский мирный договор, заключенный между Россией и Эстонией в 1920 году, и указанная в нем госграница все еще действуют.

История конфликта

Москва признает Тартуский договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим. Таким образом, заявление спикера эстонского парламента можно расценить как территориальные претензии к России.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.

Официально Эстония признает отсутствие территориальных претензий к России. Президент Керсти Кальюлайд рассказала, что условиями принятия страны в НАТО был отказ от территориальных претензий и сохранение границ, сформировавшихся после Второй мировой войны. В частности, произнося речь в честь 102-й годовщины независимости страны, Кальюлайд подчеркнула, что что у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям.

Впрочем, аналогичные высказывания Пыллуаас позволял себе и ранее. В частности, он напомнил о территориальных претензиях страны к России в ходе своего новогоднего обращения. Тогда в Москве ответили, что высказывания эстонского парламентария, вероятно, обращены к внутренней аудитории и призваны повысить его популярность у электората. В то же время они негативно сказываются на российско-эстонских отношениях.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, историк Владимир Шаповалов указал, что «ни исторических, ни юридических оснований для эстонских претензий не существует». «Апелляция к истории в данном случае абсолютно неуместна», — подчеркнул он. Эксперт отметил, что территория, о которой упоминал спикер эстонского парламента, является частью России, что подтверждено и международным правом, и на ней проживают граждане России. Подобные высказывания со стороны представителей власти Эстонии, считает Шаповалов, должны подвергнуться осуждению всего международного сообщества.

Территориальные претензии других стран

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

В 2007 году Латвия отказалась от территориальных претензий к России, что позволило заключить договор о границе. Это решение было продиктовано стремлением к членству в НАТО и ЕС, так как для него необходимо отсутствие неурегулированных территориальных споров с третьими странами.

14 мая депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Кубань должна принадлежать Украине. Парламентарий возмутился, что в России Харьков и Одессу называют русскими городами. В ответ он предложил «напомнить» о том, что «еще сто лет назад» на Кубани разговаривали на украинском языке. По мнению политика, это «украинские этнические земли», отрезанные от страны «волею судьбы». «Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре, — они выглядят иначе», — сказал он.

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