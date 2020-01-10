Латвия отказалась от территориальных претензий к России

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что республика не собирается поднимать территориальный вопрос в отношениях с Россией. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».
«Наш Сейм ратифицировал договор о границе, мы закончили и все технические работы по демаркации границы. То есть обменялись официальными нотами о признании границы не только юридически, но и технически», — заявил он.
По словам министра, нет никаких поводов для возвращения к этому вопросу.
По условиям Рижского мирного договора 1920 года, Советская Россия отдала Латвийской Республике большую часть Островского уезда и Пыталово, получившее латышское название Абрене. Позже эти территории вернулись в состав РСФСР. После обретения Латвией независимости власти страны заявили, что не признают «аннексию Абрене». Из-за этого в течение 15 с лишним лет Россия и Латвия не могли заключить пограничный договор.
В 2007 году Латвия отказалась от территориальных претензий, что и позволило в итоге заключить договор о границе. По словам тогдашнего президента Вайры Вике-Фрейберги, Латвии пришлось отступить ради членства в НАТО и ЕС, которое предполагает отсутствие неурегулированных территориальных споров с третьими странами.