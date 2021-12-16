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Заваленный мусором пляж на Бали попал на видео и ужаснул пользователей в сети

Туристка из США показала на видео усеянное мусором побережье на Бали

Путешественница из США, отдыхающая на индонезийском острове Бали, показала на видео усеянный мусором пляж — ролик быстро стал вирусным, набрав за пять дней 213 тысяч просмотров пользователей сети. Женщина поделилась моментом в TikTok-аккаунте.

По словам туристки, она решила прогуляться утром по пляжу и стала невольной свидетельницей того, как из-за проливных дождей на побережье из океана вымыло огромное количество мусора — вся береговая линия оказалась завалена полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми упаковками, старыми вещами и прочими отходами.

«Весь пляж был покрыт горами мусора — настолько далеко, насколько я могла видеть. Очень удручающее зрелище», — ужаснулась американка.

Пользователи сети также выразили свое возмущение. «А ведь животным в океане приходится жить с этим мусором», «Настоящий шок», «Мы уничтожаем планету», «Тут нечего добавить, это трагедия», «Все становится только хуже и хуже с каждым годом», «Что же происходит с миром», — такие комментарии оставили они.

Дарья Рыбак
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