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Художники России и зарубежья представят свои работы на Уральской триеннале

ТАСС: в Екатеринбурге пройдет III Уральская триеннале декоративного искусства

Фото: Уральская триеннале декоративного искусства

В следующем году в Екатеринбурге пройдет III Уральская триеннале декоративного искусства. Об этом сообщает ТАСС.

С 20 июля по 18 сентября 2022 года российские и зарубежные художники представят экспонаты в семи номинациях, среди которых работа с керамикой, металлом, стеклом, роспись по ткани и другие направления. Принять участие могут мастера декоративно-прикладного искусства старше 18 лет — как профессионалы, так и студенты профильных учреждений.

В пресс-службе Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) добавили, что на площадке также пройдут выставки, конкурс художественных работ, круглые столы и встречи с ведущими мастерами декоративного искусства.

Ранее в декабре в Уфе открылся ХIV Республиканский фестиваль мастеров башкирской шали, итоги которого подведут 4 декабря на выставке-фестивале «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры». В Галерее народного искусства «Урал» РЦНТ состоялся просмотр и отбор лучших работ в номинациях «Башкирская пуховая шаль», «Ажурная шаль» и «Тканая башкирская шаль».

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Мария Гейн
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