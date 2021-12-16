Украине предрекли «обрушение цивилизации»

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию «Украина.ру» предрек Украине трудное прохождение отопительного сезона в случае, если придут сильные морозы. По его мнению, Россия способна пережить 50-градусные морозы, однако Украина не сможет выдержать такой удар в силу большой изношенности теплосетей и низких запасов топлива.

«Мне вот, например, вчера жена прочла, что три суперкомпьютера прогнозируют в Москве морозы минус 50. Я говорю: а что же тогда будет в Киеве? Потому что расстояние небольшое, если даже атмосферный фронт пройдет где-то между, то все равно температура там опустится до минус 30, а то и до минус 40. А это же просто катастрофа, тогда на Украине просто все замерзнет. Просто цивилизация рухнет, если такие морозы будут. Мы-то как-то переживем, а что там будет?» — сказал эксперт.

Он отметил, что несмотря на эти трудности распад Украины в любом случае продолжается, и в один момент там произойдет серьезная катастрофа, которая приведет к тому, что государство перестанет существовать окончательно. Он подчеркнул, что этот процесс может продолжатся долгое время, однако такой итог в любом случае неизбежен.

Ранее министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина рассказала, какие последствия могут произойти в случае вторжения России на Украину. На вопрос, может ли вторжение на Украину вызвать новый мировой конфликт, Лапутина ответила утвердительно. Она предсказала подобный сценарий и подчеркнула, что он кажется вероятным «с геополитической точки зрения».