Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Уникальное здание в Москве продали за миллиарды рублей

«Ведомости»: в Москве продали бизнес-центр Dominion Tower, спроектированный Захой Хадид

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Банк «Траст» закрыл сделку по продаже бизнес-центра Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице в Москве. Уникальное здание, спроектированное британским архитектором иракского происхождения Захой Хадид, купила фирма «Евромир групп», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка и консультантов, работавших с этим комплексом.

По данным издания, «Евромир групп» стала единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах по продаже объекта. Точная сумма сделки не указывается, но согласно лотовой документации, стартовая стоимость здания должна была составлять 2,5 миллиарда рублей, а участники аукциона могли делать предложение до 2,2 миллиарда рублей.

Dominion Tower — единственный офисный проект, созданный Хадид. Комплекс построили в 2015 году. «Траст» неоднократно пытался реализовать объект, но аукционы признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Материалы по теме:
Спасибо, Заха Самые известные здания гениального архитектора Захи Хадид
Спасибо, ЗахаСамые известные здания гениального архитектора Захи Хадид
1 апреля
Со счастливым концом. Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Со счастливым концом.Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
17 октября

Покупатель здания — «Евромир групп», возможно, связан с букмекерской конторой «Олимп», отмечают «Ведомости». Консультанты полагают, что новый собственник Dominion Tower может использовать объект как для собственных нужд, так и сдать комплекс в аренду.

Ранее британское бюро Zaha Hadid Architects, основанное Хадид, стало победителем открытого международного конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар», которая появится в Нагатинском Затоне в рамках строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Станцию откроют в 2023 году.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода
Число зараженных омикрон-штаммом в России выросло до 25
Холостяки раскупили дорогие квартиры в Москве
Рашкин пожаловался на трудности в работе из-за запрета суда
С похитившего миллиарды депутата захотели взыскать еще 490 миллионов рублей
США рассчитают негативную реакцию Китая
В Госдуме спрогнозировали попытку США оторвать Россию от Китая
Суд пересмотрит приговор блогеру Эдварду Билу
Биткоин-миллионер пожаловался на скучную жизнь из-за богатства
В ВОЗ высказались о сроках одобрения «Спутника V»
Белоруссия попросит у России миллиарды долларов для защиты от западных санкций
Открыты новые четыре экзопланеты-гиганта
Настоящим владельцем шахты «Листвяжная» оказался бывший депутат Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter