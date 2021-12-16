Большинство россиян пожаловались на эмоциональное выгорание

Большинство жителей России страдают от эмоционального выгорания, следует из исследования платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter и цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», сообщают «Известия».

75 процентов россиян обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания. Россияне указывали на отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость в 36 процентах случаев. Чуть меньшее число граждан (35 процентов) признались, что выгорели полностью или близки к этому. Четыре процента опрошенных заметили симптомы истощения впервые, а четверть россиян никогда с ним не сталкивались.

Наиболее часто жаловались на выгорание жители больших городов: Новосибирск (92 процента), Казань (85 процентов), Санкт-Петербург (78 процентов), Москва (76 процентов), Самара (73 процента), Екатеринбург и Краснодар (68процентов, соответственно).

Чтобы избавиться от выгорания, психолог Марина Решетникова посоветовала планировать время работы и время отдыха, разделять зону рабочего пространства и зону отдыха, а также не перегружать себя и выписывать задачи в порядке приоритетности.

«Помните, что депрессия и накопление усталости как признаки эмоционального выгорания начинаются незаметно и развиваются постепенно. Их можно сразу не заметить, поэтому важно уделять внимание к своему психоэмоциональному и физическому состоянию, слышать себя», — призвала специалист.

Ранее россияне назвали способы борьбы с эмоциональным выгоранием на работе. Среди них отпуск, смена компании, налаживание отношений с коллегами и другие варианты.