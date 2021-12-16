Уолл-стрит уличили в разрушении планеты наравне с Россией

Представители экологической организации Sierra Club и Center for American Progress опубликовали доклад, в котором уличили восемь крупнейших банков США и десять управляющих их активами компаний в том, что по результатам 2020 финансового года они профинансировали выбросы углекислого газа в два миллиарда тонн, что примерно равно уровню выбросов России за данный период. Об этом сообщает Bloomberg.

Вред для климата соответствует выбросам от 432 миллионов легковых автомобилей, проехавших за один год. Их объем всего лишь на один процент отстает от объема выбросов, которые произвела Россия за аналогичный срок. Урон планете от Уолл-стрит был бы еще выше, если бы были учтены данные о выбросах, производимых цепочкой поставок компаний и клиентов.

Авторы доклада отметили, что вложение денег в ископаемое топливо грозит значительным разрушением атмосферы, и призвали администрацию президента США Джо Байдена предпринять немедленные шаги по снижению роли финансового сектора в глобальном потеплении, иначе это спровоцирует финансовый кризис — более серьезный, чем в 2008 году. Если меры по борьбе с изменениями климата не будут предприняты, к 2048 году мировая экономика может потерять более 18 процентов текущего ВВП. Кроме того, все имеющиеся экологические проблемы только усугубятся, и на их решение придется потратить гораздо больше средств. Сильнее всего от нового кризиса пострадают наименее причастные к изменениям климата.

Представители Sierra Club и Center for American Progress отметили, что если бы финансовая индустрия США была страной, то она занимала бы пятое место в мире по уровню выбросов парниковых газов. «Если оставить это без внимания, изменение климата может привести к невиданному финансовому кризису», — подытожила Андрес Винелли, вице-президент по экономической политике Center for American Progress.

В качестве решения проблемы представители Sierra Club и Center for American Progress призвали Белый дом организовать полноценный переход от ископаемого топлива к более экологичному, а также больше контролировать деятельность крупнейших финансовых организаций: потребовать, чтобы они раскрывали объемы выбросов от проектов, в которые они инвестируют, и ввести для них надбавки за климатические риски.

На прошлой неделе Джо Байден подписал распоряжение, предписывающее федеральному правительству резко сократить свой углеродный след, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Байден призывает американские агентства потратить миллиарды долларов на электромобили, экологически чистую электроэнергию и модернизированные здания, чтобы достичь поставленной цели.