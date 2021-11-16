Байден утвердил план развития США стоимостью 1,2 триллиона долларов

Президент США Джо Байден подписал закон об инфраструктурном плане общей стоимостью 1,2 триллиона долларов, который Палата представителей после многочисленных споров смогла утвердить в начале ноября, сообщает Reuters.

Документ предусматривает выделение средств на ряд проектов по развитию таких областей, как транспортные и электрические коммуникации, широкополосный интернет, системы водоснабжения и защиты от последствий изменений климата.

План является одной из главных частей экономической программы Байдена. В другой важной части говорится о дополнительных социальных расходах стоимостью 1,75 триллиона долларов. Глава Белого дома ожидал, что Конгресс примет их одновременно, но из-за споров внутри Демократической партии пока удалось утвердить только один.

Точная сумма расходов по нынешнему закону составит от 550 миллиардов до 1 триллиона долларов. Средства предполагается распределить в течение пяти лет.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что инфраструктурный план Байдена является попыткой привести США к социализму.