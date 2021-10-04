Трамп обвинил Байдена в попытке привести США к социализму

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в попытке привести США к социализму через законопроект по развитию инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Если план демократов будет одобрен на любом уровне, то это подтолкнет нашу страну к социализму», — говорится в распространенном в воскресенье, 3 октября, заявлении Трампа.

31 марта Байден предложил комплексный план модернизации инфраструктуры, который в настоящее время проходит согласование. 10 августа документ утвердил Сенат Конгресса США, после чего он поступил на рассмотрение Палаты представителей. Новый пакет реформ, рассчитанный на 3,5 триллиона долларов, уже вызвал разногласия в правительстве, в том числе среди членов Демократической партии, которую представляет президент.