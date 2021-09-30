Сенат США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна

Сенат США утвердил законопроект о продолжении до 3 декабря финансирования федерального правительства, чтобы избежать его шатдауна. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ принимается в отсутствие постоянного бюджета на 2022 финансовы год. Он предполагает продление ассигнований на прежних уровнях с выделением дополнительных сумм на ликвидацию чрезвычайных происшествий и прием афганских беженцев.

2021 финансовый год заканчивается в США 30 сентября, теперь вопрос о продлении финансирования правительства рассмотрит Палата представителей. Если документ будет одобрен, он пойдет на подпись президенту Джо Байдену. Инициатива должна быть утверждена до наступления полуночи пятницы, 1 октября (по времени Восточного побережья, 7:00 по Москве). Отсутствие временного бюджета грозит стране новым шатдауном — приостановкой работы правительства.

Ранее сообщалось, что судьба экономического плана президента США Джо Байдена по спасению экономики оказалась под угрозой и во многом зависит от того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси преодолеет разногласия внутри партии демократов.

План Байдена предполагает существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. Финансирование плана произойдет за счет увеличения налогов для корпораций и богатых американцев. Законодатели все еще обсуждают детали. При этом бывший президент США Дональд Трамп назвал предложения Байдена по бюджету «планом уничтожения Америки».

