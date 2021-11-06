Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на триллион долларов

Конгресс США поддержал инфраструктурный проект на сумму до одного триллиона долларов

Палата представителей конгресса США поддержала план развития инфраструктуры на сумму до одного триллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

План уже согласован Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, свидетельствуют результаты голосования. Точная сумма расходов по законопроекту может составить от 550 миллиардов до 1 триллиона долларов, он предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры течение пяти лет.

Сообщается также, что демократы, контролирующие палату представителей, не смогли провести 1,8-триллионный законопроект по защите окружающей среды, которым оказались не удовлетворены ряд умеренных демократов. После этого голосования конгресс расходится на каникулы, окончательная судьба обоих законопроектов решится позднее.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в попытке привести США к социализму через законопроект по развитию инфраструктуры. «Если план демократов будет одобрен на любом уровне, то это подтолкнет нашу страну к социализму», — говорится в распространенном в воскресенье, 3 октября, заявлении Трампа.