Белый дом рассмотрит возможность неприменения США ядерного оружия первым

Команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена в ближайшее время рассмотрит условия, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Помощники главы государства также изучат возможность объявить о том, что «единственной целью» ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или другое стратегическое нападение, например, кибератаку. Пентагон выступает против этих возможностей в связи с предполагаемым «наращиванием вооружений Россией и Китаем», добавило издание.

Сам Байден поддерживал идею о том, чтобы обновить стратегию США в отношении ядерных вооружений. Более того, в 2017 году он ставил под сомнение идею о том, что американской стороне когда-то понадобится наносить ядерный удар первой.