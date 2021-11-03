США задумались об отказе наносить ядерный удар первыми

Администрация США проведет серию встреч в закрытом формате, которые будут посвящены изменению действующей ядерной политики. В частности, чиновники обсудят переход к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Консультации, которые начнутся в ноябре, станут частью стратегии администрации президента Джо Байдена по выработке новой политики в отношении ядерного оружия. В частности, политики уже задумались об отказе от нанесения ядерного удара первыми в случае опасности, или же Вашингтон должен придерживаться политики сдерживания.

Сам Байден поддерживал идею о том, чтобы обновить стратегию США в отношении ядерных вооружений. Более того, в 2017 голу он ставил под сомнение идею о том, что американской стороне когда-то понадобится наносить ядерный удар первой.

РБК напоминает, что в «Обзоре ядерной политики» Пентагона от 2018-го говорится, что США не принимали принцип неприменения ядерного оружия первыми. В ведомстве уверены, что такая политика неоправданна с учетом современных угроз.