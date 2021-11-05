В США заявили о намерении добиться ответов от Китая о происхождении коронавируса

Понимание истоков пандемии COVID-19 остается ключевым направлением деятельности администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Reuters.

По ее словам, США и их партнеры намерены продолжать оказывать давление на Китай с целью получения ответов о происхождении коронавируса. Жан-Пьер подчеркнула, что американские власти будут настаивать на прозрачность в данном вопросе. «Для нас крайне важно докопаться до истины», — отметила она.

Ранее разведка США отвергла версию о создании коронавируса как биологического оружия. Разведсообщество пришло к выводу, что SARS-CoV-2 впервые инфицировал человека не позднее ноября 2019 года в Ухане. При этом китайские власти вряд ли знали о существовании вируса до тех пор, пока его не выделили исследователи Уханьского института вирусологии.Разведсообщество пришло к выводу, что SARS-CoV-2 впервые инфицировал человека не позднее ноября 2019 года в Ухане. При этом китайские власти вряд ли знали о существовании вируса до тех пор, пока его не выделили исследователи Уханьского института вирусологии.