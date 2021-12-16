Два российских сериала получили награды на международном фестивале

Две российские картины «Секреты семейной жизни» и «Кибердеревня» получили награды на фестивале веб-сериалов Webfest Berlin, который прошел в онлайн-формате с 13 по 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Так, лучшей комедией назвали сериал Шоты Гамисония «Секреты семейной жизни», который также был отмечен спецпризом на российском фестивале Realist Web Fest. «Кибердеревня» победила в категории «Лучший Sci-Fi/Фэнтези/Хоррор». Проект имеет уже более 12 миллионов просмотров на YouTube.

Отмечается, что всего в программе было представлено 30 проектов из России, Франции, Испании, США, Бразилии, Канады и других стран. Церемония закрытия прошла также в онлайн-формате, было вручено девять наград.

Webfest Berlin — один из первых в мире веб-фестивалей, который ежегодно проводится в Берлине с 2015 года. В этом году на участие было получено около двух тысяч заявок из более 60 стран.

Ранее в декабре сообщалось, что на премию берлинского веб-фестиваля Webfest Berlin были номинированы четыре сериала из России — «Секреты семейной жизни», «Струны», «Полицейский с YouТюба» и «Кибердеревня».