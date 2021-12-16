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В Татарстане проведут традиционные предновогодние ярмарки

«Татар Информ»: в Набережных Челнах 18, 19, 25 и 26 декабря пройдут предновогодние ярмарки

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане перед Новым годом проведут традиционные ярмарки «Новогодний гусь». Даты проведения мероприятий, которые пройдут на двух площадках Набережных Челнов, в ходе пресс-конференции назвала начальник отдела потребительского рынка Автограда Раиса Султанова, ее слова передает «Татар Информ».

По ее словам, проведение ярмарок запланировано на 18 и 19, 25 и 26 декабря. Главными площадками станут территория возле стадиона «Строитель», а также Ипподром.

Султанова указала, что гостей ожидает богатый ассортимент фермерской продукции. В частности, по доступным ценам можно будет приобрести мясо утки, индейки, гуся, курицы и индоутки. «На предновогодних ярмарках будет продаваться и другая продукция, которую можно будет приобрести к новогоднему столу», — добавила глава отдела потребительского рынка, подчеркнув, что вся представленная продукция пройдет ветеринарный контроль.

Ранее сообщалось, что в Шуе Ивановской области с 6 по 9 января состоится третий фестиваль «Русское Рождество». Уточнялось, что 25-26 на центральной площади Шуи появится ярмарка с ремесленниками и фермерами из разных городов региона. В это же время начнет курсировать ретропоезд Иваново — Шуя — Иваново. С 6 января можно будет посетить «Парк Рождественского Чуда», в котором заработает инсталляция, созданная совместными усилиями художников Палеха и актуальных мультимедиа-художников.

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Варвара Кошечкина
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