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В Ивановской области пройдет фестиваль «Русское Рождество»

В Шуе Ивановской области с 6 по 9 января состоится третий фестиваль «Русское Рождество»

Фото: russkoerozhdestvo.ru

В Шуе Ивановской области с 6 по 9 января состоится третий фестиваль «Русское Рождество». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального правительства.

«Это красочное мероприятие возрождает православные традиции встречи главного зимнего праздника и приобщает к ним жителей и гостей области. В конце декабря Шую украсит рождественская иллюминация и символ фестиваля "Русское Рождество" — световая инсталляция "Храм", установленная в память об одном из самых красивых и древних храмов Шуи, уничтоженном в 1930 году, — храме Спаса Нерукотворного», — отметили в пресс-службе.

25-26 на центральной площади Шуи появится ярмарка с ремесленниками и фермерами из разных городов региона. В это же время начнет курсировать ретропоезд Иваново — Шуя — Иваново. С 6 января можно будет посетить «Парк Рождественского Чуда», в котором заработает инсталляция, созданная совместными усилиями художников Палеха и актуальных мультимедиа-художников.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что последние два года были непростыми, поэтому жители региона заслужили этот праздник. Он добавил, что мероприятие пройдет на высоком уровне и с соблюдением мер безопасности.

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Евгений Шульгин
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