Бывший соратник Зеленского назвал его козлом

В начале своего правления президент Украины Владимир Зеленский больше общался с людьми. Об этом экс-глава офиса лидера республики Андрей Богдан заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видеозапись их беседы доступна на YouTube.

Бывший соратник Зеленского напомнил, как в начале президентского срока он «вытаскивал в люди» главу государства и гулял с ним по Киеву. «Мы в море купались, он с людьми общался. Ты видел что-нибудь подобное сейчас?» — задался вопросом Богдан.

Он также рассказал, как украинский президент ездил на его электромобиле Tesla и сломал колесо, за это Богдан назвал Зеленского козлом и сукой.

Кроме того, бывший глава офиса украинского лидера указал на большое количество охраны у президента. «Там все на броневиках и с охраной ходят. Они потеряли землю под ногами. Они… мысли их, *****, вообще нечеловеческие. Они не понимают, что они творят», — заявил Богдан.

Андрей Богдан ушел в отставку 11 февраля 2020 года. На его место пришел советник Зеленского Андрей Ермак. Отмечалось, что причиной увольнения стал затянувшийся личный конфликт Богдана с президентом Украины. Позднее Богдан поблагодарил Зеленского за свое увольнение и отметил, что рад не иметь отношения к хаосу, в который глава республики бросает страну.