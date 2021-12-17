101-летний работающий мужчина поделился секретом долголетия

Житель США поделился секретом долголетия в 101-й день рождения. Об этом сообщает WPIX.

Ленни Ландау из штата Нью-Джерси родился в 1920 году, а после устроился работать в компанию, занимающуюся контейнерными перевозками, где трудится до сих пор. Несмотря на солидный возраст, американец регулярно занимается спортом и встречается с друзьями. Именинник отпраздновал 101-летие в ресторане в кругу родных и близких.

Причинами своего долголетия мужчина назвал позитивное отношение к жизни, любимую работу и молодую жену Сайдел, которая младше его на 25 лет. «У меня молодая жена и молодые друзья, и я следую морали, которая говорит: "Делай добрые дела каждый день"», — сказал мужчина.

Кроме того, Ландау рассказал, что ни разу не болел со времен Второй мировой войны. Мужчина считает, что настолько здоров, потому что регулярно делает прививки от гриппа и всегда следует рекомендациям врачей.

Ранее 100-летний фанат гольфа из Австралии поделился секретом долголетия. Джон Скиппер считает, что прожил так долго благодаря хорошим генам и верным друзьям.

