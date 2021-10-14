100-летний любитель гольфа назвал причины своего долголетия

Долгожитель отметил столетие на поле для гольфа и рассказал о своем долголетии

В Австралии фанат гольфа отметил 100-летний юбилей за игрой и назвал причины своего долголетия. Об этом сообщает ABC News.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет «У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть

Джон Скиппер рассказал, что гольф всегда был его страстью. Он является членом Royal Adelaide Golf Club c 1944 года и за прошедшие 77 лет играл на полях клуба хотя бы раз в неделю. К столетию долгожитель получил поздравительные письма от премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и королевы Елизаветы II.

В годы Второй мировой войны мужчина служил в армии, а позже выучился на врача и всю жизнь проработал гинекологом. На вопрос о секрете долголетия любитель гольфа отвечает, что дело в его хороших генах. «Я жил нормальной жизнью. Но мне очень повезло, потому что я справился со множеством болезней и других проблем со здоровьем», — рассказал Скиппер.

Кроме того, долгожитель сказал, что в жизни важно не только здоровье, но и наличие верных друзей.

Ранее старейший житель Канады поделился секретом долголетия. 111-летний Джа Хен Ли считает, что в первую очередь необходимо каждый день заниматься физкультурой.