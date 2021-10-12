Старейший житель Канады поделился секретом долгой жизни

Житель канадской провинции Британская Колумбия отметил 111-й день рождения и поделился секретом долголетия, о чем пишет сайт Narcity.

Джа Хен Ли родился в 1910 году и большую часть жизни провел в Корее, работая в ювелирном магазине. Около 40 лет назад он ушел на покой и перебрался в Бразилию. Спустя десять лет ему надоел грязный воздух Сан-Паулу, и он снова переехал, на этот раз в Канаду. В 2019 году канадская газета Surrey Now-Leader писала, что у долгожителя три сына, две дочери и 15 внуков.

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Теперь Джа Хен Ли считают старейшим мужчиной в Канаде. Желающим прожить так же долго он посоветовал каждый день заниматься физкультурой, почаще улыбаться, окружать себя хорошими людьми, исповедовать свою религию и не слишком напрягаться из-за повседневных проблем.

Ранее отметившая 100-летний юбилей художница из Австралии рассказала, что нужно делать, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Долгожительница считает, что нужно всегда много работать.