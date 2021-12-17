Число погибших в результате пожара в Японии выросло

Число погибших в результате пожара в одном из зданий японского города Осака выросло до 19 человек. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на источник.

По предварительной информации, речь идет о поджоге. Свидетели сообщают, что загорелась жидкость, которая вытекла из бумажного пакета у мужчины в возрасте 60 лет — он находился неподалеку от здания, когда начался пожар.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 28 человек (17 мужчин, 11 женщин), из которых 27 находятся в критическом состоянии. Пожар начался около 10 утра по местному времени, загорелся весь четвертый этаж здания. К месту происшествия прибыло около 70 пожарных машин и машин скорой помощи. На данный момент огонь потушен.