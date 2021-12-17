В Японии заявили о 27 пострадавших при пожаре в критическом состоянии

В японской Осаке 27 человек находятся в критическом состоянии в результате пожара. Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на пожарных.

Состояние пострадавших описывается как «остановка сердца и легких», что фактически может означать смерть, так как официально констатировать факт кончины человека могут только врачи. Отмечается, что загорелся четвертый этаж здания в торговом квартале города.

Ранее сообщалось, что супертайфун Раи обрушился на Филиппины, скорость ветра достигла 54 метров в секунду. Около 100 тысяч человек покинули свои дома. Ураган может нанести серьезный ущерб строениям, а также вызвать сильные наводнения и оползни в регионе.

