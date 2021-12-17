Гитаристу группы «Город 312» запретили въезд на Украину

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не пустила в страну российского музыканта, гитариста группы «Город 312» Александра Ильчука из-за посещения им Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В пресс-службе ГПСУ подчеркнули, что артиста задержали в киевском аэропорту Борисполь в пятницу, 17 декабря. Кроме того, мужчине запрещено на три года въезжать на территорию Украины. Пограничники отдельно отметили, что Ильчук неоднократно нарушал порядок въезда на «временно оккупированную территорию Крыма, чтобы поиграть там на фестивалях».

Сам гитарист группы «Город 312» прокомментировал ситуацию с иронией. «Ну все, остались без хорошей музыки», — сказал он.

Ранее ГПСУ не пустили в страну российскую поп-певицу Марию Гусарову, известную как Mary Gu. Украинские пограничники так же запретили исполнительнице и организатору ее выступлений въезд на три года.