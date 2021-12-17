Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Гитаристу группы «Город 312» запретили въезд на Украину

ТАСС: пограничники не пустили гитариста группы «Город 312» Александра Ильчука на Украину

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не пустила в страну российского музыканта, гитариста группы «Город 312» Александра Ильчука из-за посещения им Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В пресс-службе ГПСУ подчеркнули, что артиста задержали в киевском аэропорту Борисполь в пятницу, 17 декабря. Кроме того, мужчине запрещено на три года въезжать на территорию Украины. Пограничники отдельно отметили, что Ильчук неоднократно нарушал порядок въезда на «временно оккупированную территорию Крыма, чтобы поиграть там на фестивалях».

Сам гитарист группы «Город 312» прокомментировал ситуацию с иронией. «Ну все, остались без хорошей музыки», — сказал он.

Ранее ГПСУ не пустили в страну российскую поп-певицу Марию Гусарову, известную как Mary Gu. Украинские пограничники так же запретили исполнительнице и организатору ее выступлений въезд на три года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
США отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности
Россияне назвали виновных в утечке персональных данных
ЦБ предложил убрать комиссии за переводы из банка в банк
Власти популярной пляжной страны отменят карантин для вакцинированных туристов
Голикова заявила о росте уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Российский полицейский проигнорировал жалобу девочки на отчима с ножом
Женщина пошла в ресторан и стала обладательницей россыпи жемчужин
Врач рассказал о состоянии извлеченного из-под обломков комбината рабочего
Сбежавший в Белоруссию солдат Польши рассказал об убийствах на границе
Политтехнолога из команды Зеленского сняли с эфира ТВ за ксенофобию
Власти Москвы назвали условие для допуска родителей на утренники в школы
Известный блогер предложил мэру российского города не позориться и уволиться
Стали известны подробности состояния Татьяны Тарасовой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter