Украинская погранслужба запретила въезд российской певице

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) запретила въезд в страну российской певице Марии Гусаровой, известной как Mary Gu, и организатору ее концертов. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

«Двум гражданам России из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину <...> Было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов», — говорится в постановлении ГПСУ.

В ведомстве россиян обвинили в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Крыма», так как они посещали мероприятия, которые проходили на полуострове в разные годы. Отмечается, что на Украину Гусарова и организатор ее выступлений планировали попасть ради проведения концерта, они прибыли в Киев рейсом из Стамбула. Кроме запрета на въезд, обоим также отказано в посещении Украины в течение трех лет

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали данное решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признавать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Власти РФ отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.