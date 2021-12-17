20-летняя девушка вышла замуж за 90-летнего многоженца

В Северной Нигерии 20-летняя девушка вышла замуж за многоженца старше нее на 70 лет. Об этом пишет Daily Nigerian.

В субботу, 11 декабря, состоялась скромная свадьба эмира Даура Умара Фарука Умара и его невесты Айше Иро Майкано. За девушку 90-летний жених заплатил выкуп в один миллион нигерийских найр (180 тысяч рублей).

Майкано — не первая жена Умара. За последние шесть лет мужчина женился не менее чем на четырех молодых женщинах.

Источники, близкие к семье, сообщили, что эмир недавно развелся со всеми женами, чтобы выбрать новых. По их данным, план Умара заключался в том, что он хотел жениться как минимум на трех девушках за один раз.

Ранее сообщалось, что житель Зимбабве, который завел 16 жен и стал отцом 151 ребенка, планирует снова жениться. 66-летний Мишек Няндоро из района Мбире утверждал, что полигамная семья — это проект, который он начал в 1983 году.

