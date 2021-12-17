Суд арестовал имущество владельца золотого унитаза

Промышленный районный суд Ставрополя наложил обеспечительные меры на 22 объекта недвижимости и шесть автомобилей, принадлежащих семье бывшего начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение об аресте активов принято по ходатайству Генпрокуратуры, которая выяснила, что родственники экс-начальника пытались переписать их на других лиц, чтобы не допустить конфискации в доход государства. Среди арестованных домов особняк, в котором проживал Сафонов с гражданской женой, являющейся по документам его владельцем. Его роскошный интерьер, в том числе золотой унитаз, попали на видео.

Как установила Генпрокуратура, Сафонов возглавил ставропольское управление ГИБДД в 2011 году и с тех пор записывал имущество на родню, скрывая его от декларирования. В числе собственников недвижимости значатся его мать, бывшая жена и теща, а также нынешняя спутница жизни. За 10 лет Сафонов нажил активов на 83 миллиона рублей — это кадастровая стоимость домов, квартир и участков, их рыночная цена гораздо больше.

В июле помимо Сафонова задержали и ряд его подчиненных по делу об организации преступного сообщества. Им вменяется получение взяток в особо крупном размере.