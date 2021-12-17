В Австрии разрешили медицинский суицид

Парламент Австрии одобрил закон, разрешающий тяжелобольным гражданам принимать решение относительно собственной смерти при строго определенных обстоятельствах. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Таким образом, с 2022 года люди с хроническими или неизлечимыми заболеваниями смогут заявить о своем желании уйти из жизни путем медицинского суицида. Их волеизъявление будет передано нотариусу и юристу, в дальнейшем необходимо будет подтверждение их дееспособности и диагноза.

После юридического утверждения гражданам передадут список аптек, в которых можно приобрести лекарства для ассистированного суицида. При этом для остального населения перечень указанных аптек публиковаться не будет. При этом активная помощь в самоубийстве остается в Австрии незаконной.

6 декабря стало известно, что капсула для добровольной эвтаназии от компании Sarco прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Теперь ее на законных основаниях могут использовать и распространять в стране. Капсула, созданная на 3D-принтере, активируется изнутри человеком, который хочет умереть. Она заполняется азотом, в результате чего человек оказывается без кислорода, но не испытывает неприятных ощущений.