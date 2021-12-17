Байден предупредил о суровой зиме из-за COVID-19

Людей, не привитых от COVID-19, ждет суровая зима. Об этом предупредил президент США Джо Байден, передает телеканал CNN.

Он отметил, что правительство США своими мерами не допустило масштабного распространения по американской территории омикрон-штамма коронавируса. Однако, по словам Байдена, тех, кто еще не привился, этой зимой ждут смерти, сильная заболеваемость и переполненные больными людьми палаты.

«Но есть хорошие новости: если вы вакцинированы и вам сделана ревакцинация, вы защищены от тяжелых болезней и смерти», — заявил Байден. Он также отметил, что за счет вакцинации граждане США могут ускорить восстановление национальной экономики.

17 декабря министры здравоохранения G7 признали, что омикрон-штамм COVID-19 является самой опасной угрозой. Представители стран «Большой семерки» выразили глубокую обеспокоенность ростом числа случаев заражения новым штаммом вируса.