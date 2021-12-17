Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден предупредил о суровой зиме из-за COVID-19

Президент США Байден: людей, не привитых от COVID-19, ждет суровая зима

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Людей, не привитых от COVID-19, ждет суровая зима. Об этом предупредил президент США Джо Байден, передает телеканал CNN.

Он отметил, что правительство США своими мерами не допустило масштабного распространения по американской территории омикрон-штамма коронавируса. Однако, по словам Байдена, тех, кто еще не привился, этой зимой ждут смерти, сильная заболеваемость и переполненные больными людьми палаты.

«Но есть хорошие новости: если вы вакцинированы и вам сделана ревакцинация, вы защищены от тяжелых болезней и смерти», — заявил Байден. Он также отметил, что за счет вакцинации граждане США могут ускорить восстановление национальной экономики.

17 декабря министры здравоохранения G7 признали, что омикрон-штамм COVID-19 является самой опасной угрозой. Представители стран «Большой семерки» выразили глубокую обеспокоенность ростом числа случаев заражения новым штаммом вируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
МИД опубликовал переданные США и НАТО предложения по безопасности
Статистика показала рекордный отток населения с Украины
Московский школьник получил ранение на тренировке по стрельбе
Оппозиционного белорусского блогера приговорили к 13 годам колонии
Россия предложила НАТО не считать друг друга противниками
Мужчина месяц питался жаренной курицей из KFC и показал последствия
Вторую нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом
Умерла актриса фильма «Ирония судьбы» Елена Наумкина
В России нашли «новую нефть»
Автомобиль хоккеиста молодежной лиги сгорел в Москве
Нью-Йорк начал готовиться к затоплению Манхэттена
Россия предложила НАТО отказаться от планов на Украину
Россия предложила США вывести размещенное в Европе ядерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter