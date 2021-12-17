Страны G7 признали омикрон-штамм COVID-19 самой большой угрозой

Министры здравоохранения G7 признали, что омикрон-штамм COVID-19 является самой опасной угрозой. Об этом сообщает Минздрав Великобритании.

Согласно заявлению ведомства, представители стран «Большой семерки» выразили глубокую обеспокоенность ростом числа случаев заражения новым вариантом вируса. Министры также согласились с тем, что данные события следует трактовать как самую большую угрозу для глобального здравоохранения на данный момент.

Помимо этого, главы Минздравов отметили, что решающее значение в борьбе с распространением омикрон-штамма имеет совместная работа, которая поспособствует равному доступу к диагностике, секвенированию геномов вируса, вакцинам и различным препаратам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала темпы заражения штаммом омикрон в мире пугающими. В частности, ситуация стремительно развивается в Великобритании и Африке, отметила Попова. По ее словам, в этих регионах на омикрон-штамм приходится более 75 процентов случаев, которые выявляют каждый день. «Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — добавила она.

