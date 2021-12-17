Суд в США выдал ордер на изучение данных с телефона Болдуина

Правоохранительные органы в США получили ордер на изучение информации с iPhone актера Алека Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера фильма «Ржавчина». Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что Болдуин добровольно давал показания детективам по данному делу, однако его адвокаты отказались отдавать телефон без судебного ордера. Муниципальный суд Санта-Фе удовлетворил ходатайство офиса шерифа и выдал ордер.

По мнению правоохранителей, в телефоне могут быть сведения, имеющие отношения к расследованию происшествия. В процессе допроса также выяснилось, что с устройства было отправлено и получено несколько электронных писем и текстовых сообщений, касающихся производства фильма. В частности, известно, что Болдуин вел переписку с Ханной Рид, отвечавшей за оружие. По данным The New York Post, актер спрашивал оружейницу о разных типах оружия и попросил предоставить пистолет побольше. В результате он выбрал Colt с коричневой рукояткой.

Ранее Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, в результате выстрела из которого смертельные ранения получила оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуса. «Я бы никогда не навел пистолет на кого бы то ни было и не спустил бы курок. Никогда», — сказал он.